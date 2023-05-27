大陸22歲正妹網紅何丹彤憑著立體精緻五官和曼妙身材，在抖音平台2個帳號擁有超過千萬粉絲，人氣高到還受邀出席坎城影展，高級時尚打扮也獲得好評。豈料，何丹彤自曝在法國期間，遇到匪徒砸車窗搶劫，拍下驚悚畫面，直奔警局；但警方卻以沒人受傷為由不受理，讓她直呼「搞不懂這邊的治安」。

日前何丹彤到法國出席坎城影展，雖然只是受到品牌邀請，但她出眾外貌和媲美模特兒的完美身材，走紅毯時成了鎂光燈焦點，讓她打開知名度。不過，何丹彤26日在抖音小號發布一段驚悚影片，透露在法國巴黎最後一天遇到搶匪追車，讓她嚇到手抖不停失了魂。

畫面中何丹彤與助理們坐在一輛多人商務巴士，她指著車窗喊著，「我們在巴黎路上開始被搶劫了」，細看才發現車窗已經被砸碎露出一個大洞，窗外還可以見到一名搶匪騎車從側面撞他們的車；何丹彤一行人迅速把車開到警察局求助，且換了一輛新車，才得以開到機場準備回大陸。

何丹彤透露在法國遇到搶匪追車，還砸窗威脅他們停車。（圖／摘自何丹彤的日常抖音）

確認安全後，何丹彤冷靜下來講述整件事情經過，她說他們在高架橋上被搶匪盯上，對方一直追車，還威脅他們停車，還砸窗撞車逼他們停下來，過程相當可怕；但何丹彤最不理解的是，當地警察卻說除非有人受傷，否則他們不受理這件事情，讓她不敢相信地說，「真的很誇張，再也不想來法國這個地方」。

而何丹彤26日晚上在微博發文報平安，表示自己已經安全回到大陸，「人都沒事，破財消災啦」，第一時間趕快捐錢結善緣，也慶幸沒有人受傷，還以此次經驗溫暖地提醒粉絲們，「出國一定要小心」、「如果必要出行，錢財一切皆身外之物，大家一定要注意人身安全」。