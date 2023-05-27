中國大陸外交部網站27日消息，中國政府歐亞事務特別代表李輝當地時間26日訪問俄羅斯，其間與俄外長拉夫羅夫、副外長魯登科、加盧津分別會見會談。雙方就中俄關係和政治解決烏克蘭危機等交換意見。中方積極勸和促談；俄方表示，將繼續堅持政治解決方向，並與中方繼續加強溝通協調。

雙方一致認為，不久前，大陸國家主席習近平對俄羅斯的成功訪問進一步加深了雙方政治互信，夯實了兩國人民世代友好的政治基礎和民意基礎，為中俄全方位務實合作注入新的強勁動力。雙方將全面落實習近平主席和普丁總統的重要共識，進一步加強雙多邊戰略協作和各領域交流合作，不斷豐富新時代中俄關係內涵。

大陸特別代表李輝與俄外長拉夫羅夫談俄烏危機，俄堅持政治解決，與中方溝通協調。（大陸外交部）

李輝表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循《聯合國憲章》宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。中方將在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與包括俄羅斯在內的各方加強交流對話，為政治解決烏克蘭危機作出實實在在的努力。

俄方讚賞中國推動和平解決烏克蘭危機的真誠願望和切實努力，高度評價習近平提出的「四個應該」「四個共同」和「三點思考」，認為中方有關原則立場有助於和平解決危機。俄方將繼續堅持政治解決方向，並與中方繼續加強溝通協調。