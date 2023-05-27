陳子強在《欺妻49天》飾演的樂器行暖男老闆正達上週初登場就引起不少討論，他與林玟誼有感情線，2人在最新一集將攜手拯救岌岌可危的咖啡店。這間咖啡店是林玟誼劇中亡夫藍葦華留下，因為口味改變開始出現酸民留言。

面對酸民攻擊，陳子強有感而發道出童星出身的悲哀：「如果很久沒有作品就會被說已經過氣。」現在的他會「化酸力為動力」努力自我成長，只求超越自己，並以做公益或畫畫來轉移注意力。而金鐘視帝藍葦華霸氣表示：「觀眾難免會隨著劇情心情起伏，如果網友藉由留言攻擊而讓心裡舒服點，就當作是在幫人舒壓、輕鬆看待即可。」

入行超過十年的林玟誼也有類似感悟：「當初會走演員這條路就已做好心理準備，儘管看到酸民留言的第一時間會難過，但會很快冷靜下來對自己說：『不可能要求每個人都要喜歡妳』，會笑笑地看待留言。」而樂觀的廖苡喬則逆向思考認為，酸民特別花寶貴時間評論其實也是浪費他自己的時間，她反而覺得對這些人不好意思，並期許自己對於有建設性的留言要努力改進。

廖苡喬與吳政迪在海邊享受浪漫法式大餐。（公視台語台提供）

劇中另一條感情線，吳政迪演出的小鮮肉小康瘋狂追求大他12歲的廖苡喬，癡情形象融化了不少姐姐們的心。最新一集吳政迪又出奇招帶廖苡喬去海邊享用大餐，畫面非常浪漫，但拍攝當天風沙太大，他們忍不住自嘲：「戲裡吃法式大餐，戲外根本是在吃風吹沙！」雖然兩人努力製造粉紅泡泡，但海風實在太大，連美味大餐都變成「海鹽風味」。

台語奇幻輕喜劇《欺妻49天》每週日晚間8點公視台語台、10點華視頻道播出。