朝陽科技大學27日舉行全校畢業典禮，校長鄭道明勉勵3036名畢業生勇敢追夢、貢獻社會。他強調，朝陽教學首重國際化，搶進國際職場；今年航空學院的航空機械系第一屆學生畢業，適逢疫情解封、旅遊業復甦，準備就業學生全部被企業訂走，平均月薪高達4.5萬元以上，廣受企業肯定。

朝陽科大今年以「離巢」為主題進行校園布置，象徵離開朝陽的畢業生，都能展翅高飛，勇敢追尋夢想，成為校園人氣打卡點。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

鄭道明表示，朝陽科大近年來國際排名大躍進，交流遍及世界五大洲，不但連續6年蟬聯英國泰晤士高等教育（THE）全球最佳大學，更榮獲美國新聞與世界報導（U.S. News ＆ World Report）2022-2023年全球最佳大學工程領域學科排名，為私立科大唯一進榜。

企業管理系台灣產業策略發展博士班Andri（右）代表畢業生致詞，感謝校長鄭道明（左）等師長指導與照顧。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

「第一屆航機系學生今年畢業，欣見開花結果！」鄭道明說，校方投入航空學院軟硬體逾7億元，第一屆航機系學生今年畢業適逢疫情解封，航空、旅遊界業春暖花開、爭搶人才，41名畢業生除8人尚在準備交通部民航局CAA B1.1航空維修工程師證照考試外，33人全數找到工作，前景看好。

朝陽科大國際化有成，校長鄭道明（左5）與博士班畢業生合影。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

企業管理系台灣產業策略發展博士班Andri代表畢業生致詞表示，他在學期間獲得2022資訊管理及技術國際研討會（ICIMTech）論文首獎，還發表11篇期刊論文獲「Scopus」及「Web of Science」文獻索引資料庫收錄，感謝師長悉心指導。

航機系畢業生楊昌霖表示，學校規畫專業訓練、證照及英語培訓，媒合實習幾乎是保證就業；銀髮產業管理系碩士班張雅媛則說，台灣高齡化越來越嚴重，銀髮族需要醫療、身心全面照護，她畢業後將貢獻所學。