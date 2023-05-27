幾乎每個人都有過落枕的經驗，那種頭部轉動困難的感覺實在令人痛苦不堪。對此，骨科醫師陳鈺泓表示，落枕常見於長期坐在電腦前工作的人或是低頭族身上，並分享4招日常預防落枕的好方法，包括選擇適合的枕頭、調整睡姿、適當的休息時間和姿勢、保持肌肉鬆弛等。其中，他指出，最好的睡姿是仰臥，因為它可以使頭部、頸部和脊柱保持一個平衡的位置。

骨科醫師陳鈺泓在臉書專頁發文，表示落枕是指在睡覺時頸部或肩膀受到不適，而產生疼痛或僵硬的現象。它通常是由於睡姿不當或枕頭不適當引起的，常發生在長期坐在電腦前工作的人或是低頭族身上。他並分享4招來預防：

1、選擇適合的枕頭：陳鈺泓指出，太高或太低的枕頭都可能使頸部承受不適當的壓力，建議選擇高度與肩膀寬度相當的枕頭，以保持頸部和肩膀的自然姿勢。另有一些專門設計的枕頭，如記憶枕、側睡枕和頸枕，也可提供更好的支撐和保護。

2、 調整睡姿：陳鈺泓表示，保持正確睡姿也能減少落枕的風險，而仰臥就是最佳的選擇，因為它可以使頭部、頸部和脊柱保持一個平衡的位置；若是習慣側臥睡的人，他建議，可以把枕頭放在頸部下方，並使用一個較小的枕頭墊住膝蓋，也能降低發生落枕的機會。

3、適當的休息時間和姿勢：陳鈺泓說，長時間低頭、盯著電腦螢幕或手機螢幕都會增加落枕的風險。建議每小時休息10～15分鐘，起身活動身體，並且在休息時保持正確的姿勢，避免長時間彎曲或扭轉頸部和肩膀。

4、保持肌肉鬆弛：陳鈺泓說，在睡覺前進行輕度伸展、按摩或熱敷可以幫助放鬆肌肉，減少落枕的風險。還有一些瑜珈或伸展運動，如頸部伸展和肩膀旋轉，也能緩解肌肉緊張和疼痛。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬曾表示，最擔心的就是椎間盤突出所引起的落枕，尤其若合併有手臂無法舉高的問題，一般會誤以為是五十肩，事實上，這是因椎間盤突出壓迫到神經，導致手臂疼痛。若是椎間盤突出所造成的落枕，最好要趕緊就醫，若一直放著不管，可能造成永久性的傷害，手臂可能因而無法再舉高，不可輕忽。