新北市林口分局24日晚間20時許，破獲一起詐欺案，並成功逮捕一名33歲鄭姓男詐欺車手。（圖／警方提供）

新北市林口分局24日晚間20時許，破獲一起詐欺案，並成功逮捕一名33歲鄭姓男詐欺車手，警方查扣證物。（圖／警方提供）

新北市林口分局24日晚間20時許，破獲一起詐欺案，並成功逮捕一名33歲鄭姓男詐欺車手，有效打擊詐騙集團，保護民眾財產安全。

警方提供

警方表示，本案係以假投資為幌子的詐騙，被害人起初於臉書上看到詐騙集團的廣告後，點擊並加入了一個投資股票群組，裡面有專業的老師解析股票市場，聲稱可以短期內獲取高額收益，被害人因而聽信並下載詐團所創設的投資APP，起初帳面數字顯示獲取高額報酬，誘使加碼後，再以被害人操作錯誤導致虧損，需補足20萬元資金缺口方可由專業老師代為操盤，被害人警覺有異因而報警。

林口分局獲報後，便請被害人合作，指導應對方式佯裝配合，約定24日晚間20時許在咖啡廳內面交20萬元，員警喬裝成客人埋伏在側，待鄭姓車手一取款，便壓制在地當場逮捕，並查扣了2支手機及偽造的買賣合約書等證物，全案偵詢後依詐欺及洗錢防制法移送偵辦，後續將持續向上溯源，追緝主嫌。

林口分局呼籲民眾提高警覺，特別是網路上的投資廣告。詐騙集團利用網路平台，以各種手法誘騙民眾進行投資，並以誇大不實的噱頭來吸引投資者，為了保護自身財產安全，切勿輕易相信來源不明投資管道，投資務必選擇有政府立案之商家，保障財產安全。