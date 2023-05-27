侯友宜日前PO出與前總統馬英九合照，引發外界聯想是否認同馬英九的九二共識？ 對此，侯友宜27日南下高雄造勢時表示，大家都非常憂心台海和平及國家安全的問題，他當時是向馬前總統請益對國政的看法，因為大家都希望中華民國能穩定、永續、繁榮。

侯友宜日前在臉書PO出與馬英九合照，除了肯定馬英九執政期間維繫兩岸和平，並感謝馬英九分享台海關係看法。馬辦事後也證實侯友宜25日拜訪馬英九，雙方深入交換意見，對各項議題都有高度的共識與信念。

媒體問及侯友宜與馬英九的共識是否包括「九二共識」？對此侯友宜回應，他最主要是去向馬前總統請益對國政的看法，大家都非常憂心台海和平及國家安全，他們希望讓中華民國和平、永續、繁榮，他們談到中華民國憲法的堅持、民主法治的堅持、台灣人民福祉的堅持及和平穩定的堅持，他們有共同目標、方向，更期待國家安全，兩岸人民都能和平，讓人民安心，好好拚個好生活。