2024立委選戰，高雄市第三選區(左營、楠梓)民進黨現任立委劉世芳放棄連任，接班人選遲未決定，傳綠營有意照「Y+DPP」模式，找無黨籍市議員黃捷參選，黃捷昨( 26日)也點頭「如果有徵召我，一定就是披綠袍參戰」，但在地議員李柏毅今也喊話「全力拚搏、爭取徵召」。

民進黨今年提出「民主大聯盟」、「Y+DPP」的提名策略，鼓勵年輕世代參選，擴大社會支持面，「太陽花世代」的吳崢、曾柏瑜以及名嘴李正皓已被徵召參戰新北市艱困選區。與綠營交好的鳳山區議員黃捷，也被認為是左楠區立委的有力接棒人選之一。

黃捷此前就被多次點名，但都未鬆口參選與否，昨在政論節目《台灣向前行》中，黃捷透露民進黨曾找她徵詢，她也相當肯定的說，「高雄的狀況很清楚，如果有徵召我的話，一定就是披綠袍參戰，這個狀態是沒有問題的」，並說自己不僅有網路聲量，在去年議員選舉中也是高雄的最高票，是「高雄年輕權益的代表」，有望帶動年輕選票。但她也提到現在國民黨人選未定，市長陳其邁也說此事還不急。

但民進黨左楠區的在地議員李柏毅似乎比黃捷還著急，今日在臉書發表長文，表態要「全力拼搏、全力守護高雄左楠的轉型與建設，爭取徵召」。

李柏毅說劉世芳退選後就有聲到各界關心和在地支持者鼓勵，並從2006年擔任時任市長陳菊的機要秘書開始，一路細數近20年來，自己與左楠區的連結和為當地建設的努力，強調「李柏毅一直都在參與高雄轉型的過程」，將會全力為高雄左楠爭取建設、全力延續脈絡、承擔責任。