為推動學校運動樂活化，教育部體育署辦理「111學年度第14屆普及化運動全國國民中學大隊接力全國決賽」，27日在台東縣立田徑場辦理，來自全國各縣市複賽選出七至九年級班際，共計45校、62隊、1703位選手報名參賽，經一天激烈競賽，台中市明道中學獲得1金1銀，是參賽各縣市學校表現最佳，台東縣長饒慶鈴也歡迎各隊職員選手及家長，在比賽之餘能夠體驗享受台東慢經濟生活。

今天開幕式於9點舉行，台東縣政府教育處長蔡美瑤代表饒縣長歡迎全國各地選手來到台東，期勉同學培養規律運動及良好體適能，發揮團隊精神，也希望各縣市選手能利用這個機會彼此認識、建立友誼，並祝福大會圓滿成功。台東縣希望藉由辦理普及化運動的推展，讓學校發展健康與體育課程可以更加的落實，也讓國中同學在體育課程中，發展團隊合作和超越自我的自發、互動、共好的核心素養。

此次為第14屆的比賽，每支參賽隊伍皆是各學校以班級為單位報名參賽，每隊報名至多35名選手，男女選手各8名，每人跑100公尺，女生須先完成前8棒，第9棒起始可安排男生。比賽採取分組最優成績八名，進入決賽。

最後成績七年級由高雄市七賢國中、新竹市培英國中、新北市桃子腳國中得到前三名。八年級則為台中市明道中學第一名、新北市土城國中、新竹縣義民中學分居二、三名，九年級的比賽結果，桃園市大成國中、台中市明道中學、嘉義縣協同中學，分別獲得一、二、三名。最後由教育部體育署學校體育組周國金專門委員頒獎後結束。