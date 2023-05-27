桃園市海龜保育教育暨救傷中心除提供受傷海龜完醫療照護外，也以展板介紹海龜生態。（蔡明亘攝）

桃園市海龜保育教育暨救傷中心27日揭牌成立，左起為桃園市長張善政、海洋委員會海洋保育署署長黃向文、台灣橫浜八景島公司董事長荒川潤。（蔡明亘攝）

桃園市每月平均有1至2隻海龜因不明原因擱淺需緊急救護醫療，6月8日世界海洋日將至，桃園市海岸管理工程處與Xpark水族館合作成立桃園市海龜保育教育暨救傷中心，除提供受傷海龜完善醫療照護外，也以展板介紹海龜生態，今正式揭牌成立，將為台灣海洋環境、生態保育共盡心力，同時也見證台日友情的合作實踐。

桃園市長張善政27日出席桃園市海龜保育教育暨救傷中心揭牌活動。（蔡明亘攝）

張善政說明，全世界現存7種海龜，數量曾非常多，在人為與自然因素影響下數量減少，台灣海域常見綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜，皆為第一級瀕臨絕種保育類海洋野生動物。近年常見海龜或鯨豚擱淺事件，去年市府與Xpark簽署海洋野生動物救援合作意向書，桃園市海龜保育教育暨救傷中心成立後，可讓桃園和鄰近縣市的受傷海龜能就近獲得醫療照顧，及時在Xpark治療，使海洋動物迅速回歸大海懷抱。

張善政說，桃園與海洋關係密切，民眾除了可在Xpark欣賞多彩多姿的海洋生物，更該用心對待牠們，今救傷中心成立為桃園推動海洋保育工作的重要一步，未來此處肩負寓教於樂，讓民眾瞭解海洋生物多樣性的使命，並倡導淨灘、減塑及瞭解擱淺通報等保育行動，鼓勵市民發揮愛心加入保育海龜行動。

台灣橫浜八景島公司董事長荒川潤指出，與生物一起帶給世界笑容與感動，是西武集團的願景，並以日本橫浜八景島的5座場館作野生動物獸醫院，提供海洋中受難、受傷的海洋生物照護服務，西武集團2020年以Xpark品牌與台灣民眾見面，感謝台灣人的喜愛和支持。

荒川潤提到，今年在海洋委員會海洋保育署、日本台灣交流協會的後援和見證下，共同成立海龜保育教育暨救傷中心，盼在Xpark團隊的醫療技術及細心照顧下，受難海龜能健康地回到自由的大海。相信今日只是開始，未來將與桃市府攜手，表達敬重海洋、尊重環境與保護生物的努力，並維持初衷讓日台友情的實踐從Xpark開始擴散，一同向海致敬，感謝大海的恩惠。

日本台灣交流協會副代表服部崇特別以中文致詞表示，2020年橫浜八景島海島樂園在桃園成立第一個海外分館Xpark，背後代表著日本企業對台灣人的感謝。近年透過醫療救助、專業團隊與設備，提高救援成功率，為海洋生態保育貢獻心力，期待日後在桃市府與Xpark合作下，持續推動海洋野生動物的保護與教育活動，相信台日對於海洋的尊重與喜愛都一樣，盼齊心讓海洋愈來愈好。

桃園市海龜保育教育暨救傷中心去年底設置2座收容池，歷經2個月籌置，期間協助桃園、台中、新竹與基隆等地的受傷海龜醫療照護。（蔡明亘攝）

桃園市環保局長陳世偉指出，桃園2019年起強化海洋野生動物救援工作，5年來成功救援野放1隻鯨豚與3隻海龜。海龜保育教育暨救傷中心去年底設置2座收容池，歷經2個月籌置，期間協助桃園、台中、新竹與基隆的受傷海龜醫療照護，3月野放綠蠵龜「中寶」、5月野放綠蠵龜「小新」，目前協助5月8日在基隆受傷的玳瑁「大玳」，取出勾在食道的魚鉤並在收容池康復中，盼牠早日痊癒回歸大海。

桃園市海龜保育教育暨救傷中心目前協助5月8日在基隆受傷的玳瑁「大玳」，取出勾在食道的魚鉤並在收容池康復中。（蔡明亘攝）

陳世偉呼籲，若發現需救援的海龜或鯨豚，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應撥打海巡118專線或通知海管處，讓專業團隊在最短時間內前往救援。