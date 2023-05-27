日本名導是枝裕和執導新片《怪物》攜手王牌編劇坂元裕二、已故傳奇音樂大師坂本龍一共同打造，第7度闖入坎城影展，頒獎典禮將於台灣時間明（28日）凌晨揭曉，該片是他繼《小偷家族》後，再度入圍主競賽單元，暌違5年是否能再以該片拿下最高榮譽金棕櫚獎備受期待，而他今（27日）也率先開胡，奪下會外賽「酷兒棕櫚獎」。

擁有LGBTQ元素的《怪物》是首部獲得此獎的日片，評審團主席大讚「2個不符合社會期待的少年交織而成的美麗故事，帶給酷兒和被世界拒絕的所有人，提供強而有力的安慰，這部電影能拯救他們的人生」，是枝裕和也表示「感謝評審們一致的認可，電影已經講述了一切，身為導演的我這裡再多說什麼都是畫蛇添足，再次感謝大家喜歡這部電影」。《怪物》將於7月7日在台上映。

另外，日本影帝役所廣司聯手德國導演文溫德斯新片《Perfect Days》也入圍今年主競賽單元，放映後，評價不俗，觀眾起立鼓掌約10分鐘，役所廣司在片中精湛飾演東京公廁清潔工，被看好有機會奪下坎城影帝。