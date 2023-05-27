民進黨提名下屆總統參選人、副總統賴清德，27日下午參加新竹市信賴台灣之友會成立大會，他強調民進黨執政不會有戰爭，他選當首要任務就是穩定台海和平現狀，賴清德更首次拜託大家支持新竹市推薦的陽明交大特聘教授林志潔當選立委，顯示民進黨已確定將徵召林志潔參選竹市區域立委。

副總統賴清德27日下午參加新竹市信賴台灣之友會成立大會，他強調民進黨執政不會有戰爭，他當選首要任務就是穩定台海和平現狀。（陳育賢攝）

賴清德今天下午出席新竹市信賴之友會成立大會，他說，信賴台灣之友會的宗旨就是疼惜台灣、支持台灣、守護中華民國台灣，而第一步就是明年1月13日希望大家團結合作，發揮關鍵力量，讓賴清德能夠高票當選總統，讓新竹市推薦的立法委員、教授林志潔能夠順利高票當選。

他說，台灣的未來，新竹市扮演非常關鍵的角色，新竹市對台灣的重要性，就是用創新的精神帶動台灣節節高升，過去新竹市在日本時代，是第一個用天然氣的城市，在1936年也有全台第1個天然氣研究所，就是現今的工研院，而台積電的創辦人張忠謀也曾經在工研院服務過，接著還有1980年成立的科學園區，因此新竹對於國家的貢獻非常重要。

賴清德今天下午參加新竹市信賴台灣之友會成立大會，首次拜託大家支持新竹市推薦的陽明交大特聘教授林志潔當選立委。（陳育賢攝）

賴清德更細數過去他擔任行政院長時期，為台灣超前部署、協助新竹市的基礎建設，包括找水、找電，讓台灣、竹科護國神山群能夠撐過2021年的百年大旱。

賴清德同時強調，外界在傳說民進黨選到了，就會發生戰爭，他要澄清，這絕非事實，因為從過去經驗就能得到證實，就是民進黨已執政了15年，都沒發生過戰爭。

但民國47年發生的823砲戰，是誰在執政？他回憶起，那個時期他也剛好在金門當兵也參加了作戰，那個時候不是民進黨執政吧。在更早的1954年的大陳島戰役，那個時候也是國民黨執政。

他強調，民進黨執政已有15、16年的經驗了，已向國際證明民進黨有能力讓國家穩定和平發展，他如果得到大家的支持，最重要的任務之一，就是穩定台海和平的現狀，推持台灣民主自由的憲政體制，讓人民可以安居樂業。