前世界銀行首席經濟學家林毅夫近日表示，如果沒有「黑天鵝事件」，今年中國經濟成長有機會超過6％，而中國有望在2030年國內生產毛額（GDP）超過美國，躍居全球第一大經濟體，而至2049年GDP將是美國2倍。

鳳凰衛視報導，談及今年中國經濟成長目標時，林毅夫說，中國GDP設定5％目標屬於保守估計，若無「黑天鵝事件」，預估實質經濟擴張很可能超過 6％，他有信心下半年經濟會有明顯彈升。

林毅夫說明，從供給側的技術可能性來看，中國應該有 8％的成長潛力。中國發展潛力挺大，加上有經濟反彈，今年經濟成長應高於官方制定的5%目標，甚至有可能達6％左右

林毅夫認為，2035年前，中國經濟有8％成長潛力，因為中國發展階段相當於德國40年代、日本50年代、韓國80年代中期的發展程度，這些國家當時都維持8％以上的人均GDP成長水準。到2049年，中國人均生產值將達到美國的一半，而中國 GDP有望達到美國的2倍。

按照市場匯率計算，他評估中國在2030年左右、應該在2035年前，肯定會超過美國，成為世界第一大經濟體。

至於中美科技戰加劇之際，華為等中國企業被美國「卡脖子」問題。林毅夫強調，高新科技一般為多個發達國家擁有，中國除了要時刻保持產業鏈供應鏈的靈活性，也要以「新型舉國體制」克服「卡脖子」難題，把關鍵技術掌握在自己手中。