韓國熱血律政劇《真劍勝負》是《我是遺物整理師》導演金晟浩的最新作品，都敬秀（D.O.）是暌違電視劇4年的回歸代表作。影迷稱都敬秀是「寶藏男孩」，從韓團「EXO」歌手轉戰戲劇演出，演技上變化多端，這次他為符合劇中行為舉止瘋狂的檢查官一角，首度頂著爆炸頭造型，令影迷眼睛一亮。

該劇描述一位以粗魯和不良來武裝自己的檢察官和他的團隊，用有別於以往、與常規不一樣的方式來打擊日漸腐敗的當權者。劇中都敬秀從小學習劍術，對劍道得心應手，在成為檢查官後，他身上總是背著一把木劍去查案，周遭同事好奇問他：「天天帶個木劍是怎麼回事？」都敬秀妙回：「我總不能帶把真劍吧！」戲裡不時穿插風趣幽默對白，讓向來嚴肅的律政劇更添笑點。

都敬秀從小學習劍術，對劍道得心應手。（八大提供）

導演金晟浩談到拍攝《真劍勝負》，除了想拍作品裡帥氣的角色外，也添加一些喜劇元素在裡面，他透露：「參考了很多以前成龍主演的動作片，而劇中出現很多盜走證據或逃跑的情節，則是活用電影《不可能的任務》裡的特性。」

首集劇情描述在檢察史上前無古人、後無來者的奇葩不良檢察官陳正（都敬秀飾），終日都被分派到一些雜七雜八小案件的他，突然一天竟被分派到了「瑞著洞殺人案」，主要嫌疑人是20多歲的宅配人員金孝俊，但是，在眾多證據環繞下，陳正竟發現他可能不是真凶的疑點，執意開始追查案件的真相。

《真劍勝負》28日起，每週日晚間10點在八大戲劇台全台首播。