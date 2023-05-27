第14屆普及化運動全國國民中學大隊接力全國決賽27日在台東縣立田徑場登場，來自45校、62隊總共1703位選手報名參賽，經過一整天激烈競賽後，台中市明道中學榮獲1金1銀及第6名的佳績，表現最佳。

全國國民中學大隊接力全國決賽27日在台東縣立田徑場舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

今年是第14屆比賽，每支參賽隊伍各學校以班級為單位報名參賽，每隊報名至多35名選手，男女選手各8名，每人跑100公尺，女生須先完成前8棒，第9棒起才可安排男生，採分組最優成績8名，進入決賽。

全國國民中學大隊接力全國決賽27日在台東縣立田徑場舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

今天下午成績出爐，其中7年級前3名為高雄市七賢國中、新竹市培英國中、新北市桃子腳國中。8年級前3名為台中市明道中學、新北市土城國中、新竹縣義民中學。9年級前3名則是桃園市大成國中、台中市明道中學、嘉義縣協同中學，由教育部體育署學校體育組專委周國金頒獎後圓滿落幕。

台東縣政府教育處長蔡美瑤歡迎全國各地選手來台東，期勉學子培養規律運動及良好體適能，發揮團隊精神，希望選手能彼此認識、建立友誼。