每個人的性格不同，有些人講話過於委婉，可能導致別人誤會，有的則是說話直接，容易讓人感覺不舒服。《搜狐網》分享4個說話太直的星座女，她們有話直說，反而讓人覺得自己被針對，無形中得罪不少人。

1、雙子座

雙子座是社交達人，善於洞察別人的內心想法，口才非常好，一旦與人發生爭執，總能把對方說得啞口無言，絕對不會讓人欺負，不過平時只要對方態度不差，他們都能與人和平交流，除非觸碰到底線，不過雙子座個性直言不諱，有時講話太直接，可能會不小心得罪別人。

2、處女座

處女座個性直爽，生活中給人溫柔又睿智的印象，不過與別人交談時，若發現對方語氣不善，處女座也不會客氣，開啟嘲諷的模式回擊，直接說出對方弱點，讓人無力反擊，自覺丟臉而離開，雖然話語通常不會太刻薄，不過兩人可能因此結下樑子。

3、水瓶座

水瓶座性格我行我素，比較以自我為中心，無論做什麼事，都先考慮到自己，很少為身邊的人著想，一味的滿足自己的慾望，此外他們比較缺乏安全感，對外人戒備心強，容易給人不誠懇的感覺，無形中會讓朋友或工作夥伴認為，他們傲慢且不值得信任。

4、牡羊座

牡羊座就像長不大的孩子，做事非常衝動，幾乎不考慮後果，想說什麼就說什麼，所幸他們有責任感，絕對不會讓別人承擔自己犯下的錯誤，不過牡羊座有時說話太直，無形中可能傷害到別人，而自己卻渾然不知，深入了解才會發現他們並非故意的。