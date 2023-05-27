新北市1名46歲的柯姓女計程車司機與張姓女計程車司機（45歲）發生感情糾紛，柯從樹林區一路尾隨張，來到台北市公園路與忠孝西路口，柯一下車就對著張飆罵，還摑了對方一巴掌，張女於是拿出車內雨傘回擊，路人見狀立刻報案，警方獲報趕抵現場，2女仍吵得不可開交，最後雙方互提傷害告訴。

警方表示，今年2月5日張姓、柯姓女子疑因感情糾紛，雙方於公園路與忠孝西路口將車輛停下，下車後互相拉扯，爆發衝突，柯女對張女口出穢言，並朝其摑巴掌，張女即持車內雨傘回擊，雙方互控傷害告訴，本分局依規定受理。

警方調查，經調閱案發現場監視器及行車紀錄器，發現柯女因細故於新北市樹林地區便一路尾隨張女至該路口，遂引發後續衝突。

中正一分局呼籲，感情糾紛應理性溝通、合法解決問題，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助，本分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護治安平穩，任何違法違序行為一定依法嚴辦絕不寬貸。