「台版浩克」事件引起全台熱議，朱男前天（25）才在IG上曝光現況稱「我想比賽！」今天就被發現參加健美比賽，畫面中朱男變換姿勢、展現健美體態，但仍被鏡頭拍到頭部、背部有明顯傷痕，最後獲得銅牌，評論員大讚他經歷事件後快速調查心態、體態，「滿心respect！他不想放棄的精神」。

朱男今（27）參加健美比賽，是「男子傳統健美」75公斤以下組別，畫面中可以朱男變換動作，展現肌肉線條，但向鏡頭展現背部肌肉線條時，可以見到朱男的頭部、背部仍有明顯傷勢，背部痕跡幾乎長達20公分以上，最後朱男拿到第三名，獲獎時還不忘親吻獎牌，與其他選手碰拳頭、拍肩膀。

「台版浩克」朱男今參加健美比賽，比賽畫面中朱男展現健美體態，但仍被鏡頭拍到頭部、背部有明顯傷痕，他最後獲得銅牌。（翻攝自朱男IG，非當天比賽照）

直播影片中，比賽評論員稱讚朱男經歷事件後快速調查心態、體態，對於比賽有永不放棄的精神，「滿心respect！他不想放棄、一定要上台的精神，他承受了這麼多的心理壓力、社會觀感，他還是選擇把他健美運動員的這個血液、這個靈魂好好的表現出來」，網友也一致稱讚他很有比賽精神。

朱男25日才在IG上PO出4字「我想比賽！」今（27）就真的如願參賽，而他的現任女友也在IG上曝光他的傷勢，可清楚見到背上一條條傷痕和藥物擦抹的痕跡，朱男事後表示，他認為警方的行為就是在虐待人，更強調自己不是第一個，也不會是最後一個，將會提告，希望警方能公開其他影片。