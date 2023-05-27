男人家站著小便聽起來是再自然不過的事情，不過，醫界早已提出站著排尿衛生堪慮，此外，上了年紀的男人很難把尿液排空。醫師力勸男人別糾結於傳統形象，因為坐姿讓膀胱放鬆程度更佳，排尿更快也更容易排乾淨，這種小便姿勢對於老年人特別有幫助。

德語有個詞彙「坐著尿」（sitzpinkler），常用於罵男人是懦夫、膽小鬼。不過，務實而言，男人坐著尿尿是好事，有益健康。英國《電訊報》週五（26日）報導，總部位於倫敦的國際市調機構輿觀（YouGov）日前發布一項13國逾7000名男性調查結果顯示，德國男人總是坐著小便的佔比40%居冠，新加坡僅5%最低。其他11國男性習慣坐姿小便的比例為澳洲25%、瑞典22%、丹麥19%、法國19%、加拿大16%、西班牙14%、義大利13%、美國10%、波蘭10%、英國9%、墨西哥6%。

男人採坐姿小便，排尿更順暢。

若從「絕不坐著尿」的比例來看，墨西哥36%最高，波蘭與英國同為33%、新加坡32%、美國31%、法國與義大利同為30%、西班牙28%、澳洲27%、加拿大21%、丹麥17%、瑞典12%、德國10%。可見堅持站著小便的男人仍多。

服務於英國規模最大民營醫療集團Circle Health Group旗下亞歷山大醫院（Alexandra Hospital）的泌尿科醫師柯林斯（Gerald Collins）說，男人偏好以站姿小便很可能也是為了方便也因應環境條件所演化而成的習慣，「高爾夫球打到一半尿急，躲到樹後面方便一下，別人不容易發現，但如果脫了褲子蹲下尿尿就尷尬多了」。

有些國家的男人在這方面就沒這麼固執。2020年一項調查發現，日本男性多達7成會採坐姿小便，比2015年19%大幅增加。

男人坐著小便的比例增加，可能是因為近年頻頻有研究警告站著小便有礙衛生。美國研究指，立姿排尿時，高處落下的尿液觸及馬桶或小便池壁回濺範圍恐擴及整個廁間或浴室各處，家用馬桶附近往往還擺著日常用品，接觸便池水的尿液飛濺後很可能導致大腸桿菌等細菌擴及牙刷毛巾。

站著小便，尿液飛濺汙染浴廁程度超乎一般人想像。

德國許多公廁可見提醒男性「坐著如廁」的標示，倘若不從，輿論會視為反社會舉動；男人走到馬桶旁邊拉起馬桶坐墊圈時，馬桶下方的裝置甚至會響起前總理梅克爾（Angela Merkel）等名人諄諄提醒「請坐著如廁」的聲音。

荷蘭萊登大學（Leiden University）醫學中心此前研究指出，坐著小便有利膀胱更快且徹底把尿液排乾淨。站姿會促使脊椎與骨盆腔的肌肉作動，坐姿則能使這兩處的肌肉徹底放鬆，排尿更容易。

男人坐著排尿，有益健康也更能維持浴廁衛生。（示意圖／Shutterstock）

柯林斯說，對於上了年紀的男人而言，坐著小便好處更明顯。30多歲的男性患有攝護腺肥大（benign prostatic hyperplasia，BPH）的比例僅約8%，隨著年齡增長比例漸高，80歲以上男性達8成。BPH會導致尿道受阻，患者站著小便常有排不乾淨的困擾。如果膀胱無法完全排出尿液，可能會發生膀胱結石、尿道感染甚至腎臟感染等大小問題。

其他泌尿科醫師提醒，倘若連坐著小便也有排尿困難情形，應當儘速就醫檢查，有可能是其他疾病所致，例如攝護腺癌。