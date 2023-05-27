對於選罷法新增「排黑條款」，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人，前總統陳水扁喊死諫無效，兒陳致中確認終身不得參選。國民黨前台北市議員羅智強呼籲，「阿扁不用死諫，就公布民進黨洗錢名單吧，來個血流成河！敲碗中！」
公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人，立法院26日下午進行表決，最後以56票贊成、30票反對，三讀通過民進黨版本，民進黨無人跑票，意即前總統陳水扁喊死諫無效，兒陳致中確認終身不得參選。
陳水扁26日凌晨在臉書質疑，看到立法院民進黨團總召柯建銘，為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，就在26日下午硬推選罷法修正案按照院版表決通過，忝為台灣從威權走向民主的政治工作者。
陳水扁感嘆說，不應昧著法律人的良心良知，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊。凱達格蘭基金會18周年晚會，就是他人生最後一次的感恩告別。
柯建銘回應，他也了解阿扁心情，他長期以來挺陳水扁，這是黨團一致的決議，「他要怪我，我也接受」，但是也不是他個別行為，這是黨團的集體行動。
對此，國民黨前台北市議員羅智強今（27）日在臉書認為，阿扁不用死諫，就公布民進黨洗錢名單吧，來個血流成河！敲碗中！
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