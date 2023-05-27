國民黨總統參選人侯友宜27日下午到岡山區為國民黨立委參選人曹桓榮站台，侯在致詞時舉多年前美國總統林肯的故事，期許國民黨以民為天，站在民眾這一邊，做什麼事情都要考慮民眾的感受。

侯友宜下午先到永安區參觀漁塭養殖，隨後到岡山區為曹桓榮站台。侯友宜致詞時說，曹是在菜市場賣鞋子長大的，而他是賣豬肉長大的，兩人有共同的生活背景，都是基層出身。

國民黨總統參選人侯友宜27日 （前左四）到岡山區為國民黨立委參選人曹桓榮站台。（林瑞益攝）

侯友宜表示，曹桓榮要競選大岡山立委並不容易，這是個艱困選區，但看到許多民眾到場支持曹，令他放心不少。侯友宜籲請大家支持曹桓榮，讓兩人都當選。

侯友宜還以多年前美國內戰的故事為例，當時總統林肯與對手都在禱告，但林肯卻說：「我們祈求上帝保佑，不是要上帝站在我們這一邊，而是我們要站在上帝那一邊。」侯友宜話鋒一轉，他告訴民眾：「我們以民為天，站在民眾這一邊。」

侯友宜指出，做什麼事情都要考慮民眾的感受。他問大家：各位這幾年來過得好嗎？生活安定嗎？還要擔心兩岸是否會戰爭，國家不夠安全。近年來還有黑金、槍枝氾濫與詐騙等問題。

有民眾喊「友宜不倒」，侯友宜接話，友宜不僅不會倒，還要天長地久。且友誼（友宜）是建構人與人之間、國與國之間最好的橋梁。他是莊稼人，會惦惦地做事情，好好做事情，要把不好好做事情的政府換下來。

此外，對於高雄市前市長韓國瑜沒有出席造勢活動，曹桓榮說，韓國瑜有打電話告訴自己，說他目前在國外，會再找時間到岡山幫曹加油。