FEniX日前發行首張專輯《FEniX》，他們和音樂平台合作選出5位幸運歌迷，由FEniX準備一桌澎湃料理共進午餐！此次地點選在成員浦洋家歷史悠久的「糊塗麵」，FEniX不但親自進廚房嘗試包餃子、炒飯、切小菜、下麵等料理技能，更全員都忙得滿身大汗！有趣的是，眼看FEniX如此用心付出，粉絲們竟無情吐槽偶像，開玩笑說已將「腸胃藥」隨侍在側，就怕吃壞肚子。

提到下廚，成員們坦言其實都是新手程度，平常最多只會煮泡麵，僅偶爾因為要健身，會準備一些簡單的沙拉、水煮餐等。而浦洋因為家裡開麵店，雖然從小耳濡目染，但對廚藝一樣沒什麼自信，因此這次要親自下廚房煮飯給粉絲吃對他們來說可說是一大挑戰。

FEniX親自下廚邀歌迷共進午餐。（踢帕娛樂提供）

此次獻給粉絲的午餐時間則選在浦洋家歷史已超過30年的老字號麵店「糊塗麵」，過程中更由浦洋的爸媽「坐鎮」，隨時監督出餐品質，而FEniX則由包餃子開始，從桿麵皮到包餡料等步驟都得親自參與。現場的五位幸運粉絲、有趣的是，當一知道被抽中能與FEniX共進手作午餐時，粉絲們有志一同地準備好腸胃藥到現場，並拿出來擺在桌上，還未正式品嚐就先無情吐槽偶像廚藝，FEniX好氣又好笑說：「你們也太不給面子了吧！」互動逗趣；所幸最後成品菜色香味俱全，讓FEniX雪恥成功。

FEniX親自下廚邀歌迷共進午餐。（踢帕娛樂提供）

此外，FEniX也宣告將陸續挑戰越來越大的舞台，6月3日率先登上《2023 hito流行音樂獎》，緊接著則是準備9月9日在台北的專場演出，對FEniX來說又是一大里程碑，團長MAX表示：「還是要再次感謝『救火隊』，每次都一定要說，如果沒有他們不會有今天的FEniX，我們一定會更努力不讓大家失望。」