全台陷入客運司機荒，公路總局新竹區監理所27日在桃園舉辦駕駛擴大徵才，喊出中央補助最高13萬7273元、地方每月1萬元，月薪6至8萬不等，現場提供623個職缺，共媒合68人加入。若民眾有興趣，未來也可詢問客運公司、監理站。

公路總局副局長張舜清指出，今年2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛的民眾，經過公路、市區客運及遊覽車業者錄取且任職滿3個月，就可以領取3種津貼，包含駕駛訓練費、訓練期間生活津貼、穩定就業獎勵金，最高有13萬7273元。桃園市交通局6月1日起額外補貼駕駛每月1萬元至年底，希望民眾投入客運業。

新竹區監理所所長吳季娟表示，此次擴大徵才就業方案獎勵到2024年2月29日，希望補全客運駕駛人力缺口。

客運業者說，疫情期間減班，不少駕駛薪水縮水，乾脆跑去開物流，如今雖然疫情趨緩，但駕駛卻回不來。因缺工問題嚴重，不得不減班因應，甚至擔心尖峰時刻車次開不出來，會被交通局裁罰，只好請交通局幫忙協調駕駛。業者也說，各家業者雖然起薪不同，但月薪視路線約6至8萬，歡迎民眾轉換跑道。

此次徵才中，以桃園客運開出200個職缺最多，國光客運107個次之，全部共有623個職缺。徵才結束後，也歡迎民眾洽詢客運業者。活動中蔡姓碩一學生前來詢問，他說，自己有小客車駕照，詢問客運駕駛月薪約5、6萬，有點心動，因為自己時間彈性，考慮報名大客車駕訓班。