板橋驚傳停電！今日下午5時許，新北市新北市板橋區文化路二段33號前變電箱的變壓器突然發生故障，導致新埔商圈有1865戶停電，台電緊急派員搶修。
台灣電力公司指出，今日17時因變壓器故障，造成新北市板橋區文化路二段、民生路三段、四維路、環河路、長江路等一帶共1865戶發生停電，台電立即派員搶修，本預估維修時間約2小時，台電於2分鐘內先行復電近8成共1481戶，並於18時再復電339戶，剩餘45戶持續搶修中。
板橋驚傳停電！今日下午5時許，新北市新北市板橋區文化路二段33號前變電箱的變壓器突然發生故障，導致新埔商圈有1865戶停電，台電緊急派員搶修。
台灣電力公司指出，今日17時因變壓器故障，造成新北市板橋區文化路二段、民生路三段、四維路、環河路、長江路等一帶共1865戶發生停電，台電立即派員搶修，本預估維修時間約2小時，台電於2分鐘內先行復電近8成共1481戶，並於18時再復電339戶，剩餘45戶持續搶修中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。