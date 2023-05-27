變壓器故障！板橋新埔商圈1865戶無預警停電。（影片／民眾提供）

板橋驚傳停電！今日下午5時許，新北市新北市板橋區文化路二段33號前變電箱的變壓器突然發生故障，導致新埔商圈有1865戶停電，台電緊急派員搶修。

台灣電力公司指出，今日17時因變壓器故障，造成新北市板橋區文化路二段、民生路三段、四維路、環河路、長江路等一帶共1865戶發生停電，台電立即派員搶修，本預估維修時間約2小時，台電於2分鐘內先行復電近8成共1481戶，並於18時再復電339戶，剩餘45戶持續搶修中。