衛福部苗栗醫院為守護及增進鄉親健康，醫療團隊特別安排在17日，在苗栗市香火鼎盛的玉清宮舉辦整合性篩檢活動，免費提供乳房攝影、子宮頸抹片、糞便潛血、口腔黏膜檢查、骨質密度檢測及成人預防保健等多項篩檢服務，希望能透過篩檢及早發現危險因子，早期介入及治療，讓鄉親們的健康和生命更有保障。

部苗醫療團隊在苗栗市玉清宮香客大樓舉辦篩檢和健康講座。（部苗提供／謝明俊苗栗傳真）

部苗院長李明輝醫師指出，現代人因生活及飲食習慣西化，同時工作壓力增加及運動量減少，使得癌症及慢性病逐漸取代過去的傳染病，成為時下主流疾病。但是慢性病常無聲無息地出現，導致無法及早發現及早治療，而錯失最佳黃金治療期，所以定期健康篩檢是守護個人健康相當重要的一環。李院長表示，雖然十大癌症死亡率驚人，但其實如果能在早期發現、治療，大多癒後良好，治癒率相當高，籲請大家不要輕忽癌症的發生及威脅，同時更要勇敢參與接受篩檢和健康檢查。

考量苗栗高齡長者多且民風較為保守，部苗特別配合此次篩檢活動，安排泌尿科主任劉明岳主講「攝護腺肥大」健康講座。劉主任說明，攝護腺肥大是許多中老年男性都會面臨的問題，隨著年齡增長，男性於40至45歲開始，攝護腺會逐漸增生，若擠壓到尿道，可能造成排尿困難，50～60歲男性，約有一半的人有此毛病，到了80、90歲，比例則約達九成。劉主任提醒，若不及時治療，嚴重時會導致膀胱退化、膀胱壁肥厚、甚至腎臟水腫，引發腎衰竭等問題，不可輕忽。劉主任進一步說明，近年來已發展出多種攝護腺肥大的新進療法，其中雷射攝護腺汽化切除術，具有安全性高、出血量少、尿管留置時間較短、縮短住院天數等優點。民眾若有相關問題，可撥打037-261920轉2118諮詢專線。

部苗醫療團隊在苗栗市玉清宮香客大樓舉辦篩檢和健康講座。（部苗提供／謝明俊苗栗傳真）

此外，為強化大家重視病人安全文化與議題，部苗品質管理中心病人安全組執行秘書劉貞秀護理長，也配合玉清宮整合性篩檢活動，為大家講解「手術安全」，現場也準備有獎徵答與民眾互動，讓參與的鄉親們，把精美禮品與健康觀念一起帶回家。