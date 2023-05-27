去年退役的富邦悍將傳奇洋投羅力27日恢復球員身分，以「本土羅力」投1打席，最後讓前隊友、現任味全龍高孝儀敲出右外野飛球出局，不管在上場前還是退場時，他都受到爆滿球迷熱烈歡迎及掌聲，「有點不知道怎麼形容這個感覺，非常特別、感恩及永生難忘。」

羅力透露，球團大約3個月前向他詢問擔任先發投手的意願，雖然自己從去年9月引退後還是有陪著兒子打社區棒球，但強度不能與以往相比，因此直到約1個月他才覺得自己是還有能力可以再投球的。

「很享受跟大家在場上較勁的感覺，所以努力訓練，要來投這1人次。」羅力面對高孝儀共用5球才解決他，最快球速136公里，也有使用招牌指叉球，「之前不太確定自己還有這個球速，但現在對這個結果是滿開心的，畢竟我已經7個月沒有真的投指叉球了。」

今天登板前羅力坦言有點小緊張，也很開心能夠重回熟悉的新莊棒球場投手丘，上場前他特別深呼吸，「只是試圖讓我自己冷靜下來，很久沒有面對打者了，但這就像是騎腳踏車一樣，我知道我可以做到，但就是要先深呼吸一下。」

去年來台滿9年、取得本土球員資格後，羅力卻拋出引退震撼彈，這次他象徵性啟用「羅力條款」，成為首位不佔一軍洋將名額的外籍球員，還能獲得特殊比賽用球的高規格對待，對此他感到非常感激。

「當初來台時，我只是想要表現出最好的一面，沒想到會取得本土身分，也沒料到能使用上面印有我名字、肖像的特殊比賽用球，還獲得全場起立鼓掌。」羅力感謝來台在這9年中，所有人對他的認同，「對這一切非常感激。」