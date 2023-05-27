根據澎湃新聞報導，香港公民黨27日召開特別會員大會並通過決議案，正式宣布解散。公民黨主席梁家傑27日宣布，公民黨走完最後程序後，將會從地球上消失。據路透報導指出，這是對在北京當局施壓下陷入困境的民主反對派勢力的另一打擊。

公民黨成立於2006年，自香港回歸中國以來，一直是香港重要的民主勢力之一，在立法會與區議會的選舉中表現一直非常亮眼。該黨主要成員是專業人士，包括律師、會計師和學者，被視為較溫和派的民主勢力，吸引了香港大批中產階級的支持。

直到2020年，中國在香港實施國安法後，公民黨的數名成員陸續被捕，包括執業大律師出身的前黨魁、立法會議員楊嶽橋以及前立法會議員譚文豪。

公民黨27日下午開會通過特別決議案，與會的31名會員中，最後30票贊成和1票棄權同意將黨結算。梁家傑表示，在沒有人願意接任主席和執委、無從籌款情況下，公民黨難以持續。他形容，公民黨「望著民主標桿往前跑」已經走了應走的路，就算沒有圓滿結局，但民主化和開放的過程已經植入民心。