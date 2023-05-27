中市發生9旬老翁開車迷航24小時奇案！警方27日表示，黃姓老翁日前一早獨自開車外出，隔天早上都沒回家，家人焦急打手機聯繫到人，但他霸氣回覆說：「免驚」，堅持自己回家。家屬無奈報警，經警動用監視器電眼追蹤，發現他開車兜圈子行遍各區已大迷航24小時，經警方火速趕赴攔截行車中的老翁，順利幫他返家。

台中市警察局第二分局永興派出所在5月24日8時許，接獲民眾報案指稱，老父在23日一早獨自開車出門要找朋友、買東西，沒想到整整一天都還沒回家，雖打手機聯繫到人，但老婦固執堅稱沒有迷路，要「自己開車回家」，不願透露位處何處，還強調：「免驚」，讓家屬相當擔心。

警方動用監視器電眼追蹤、過濾老翁駕車的車牌，發現他開車在台中市各區兜圈子大迷航24小時，足跡遍及太平區、南區、烏日區到西屯區，當時老翁正從霧峰區往草屯方向行駛，家屬決定直接前往尋找。

9旬翁開車迷航24小時，霸氣說：「免驚」，堅持自己開車回家，警動用電眼苦追尋回。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

員警持續追蹤老翁，當天9時許發現他從草屯沿中投公路開回台中市區，由員警持續追蹤老翁即時位置，另批人馬出動追赴攔人。

沒想到，老翁竟出奇不意地來個大迴轉，又往郊區方向離去，員警仍不放棄，騎警用機車沿路苦尋，見到該車緊急鳴警笛將他攔下，但老翁仍不下車，堅持要自己開回家，經聯繫家人到場勸說，才順利協助他返家，讓家屬相當感激。