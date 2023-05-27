大陸環球網引述星島網、東網等港媒報導，成立超過17年的香港反對派政黨公民黨，由於無人願意接棒參加香港立法會換屆選舉，在27日召開特別會員大會後，正式宣布清盤解散。

香港《大公報》指公民黨過去是「反中亂港組織」重要一員，香港有法律界人士表示，該黨清查可能是想掩蓋收受境外非法資助等事宜，試圖毀滅有關證據，有觸犯《香港國安法》之嫌。該人士敦促香港執法部門展開徹底調查，把危害國家安全的人一網打盡。

香港星島網報導，公民黨27日下午舉行「特別會員大會」，表決特別議案，將公民黨自動清查及委任清盤人。下午4時左右，公民黨主席梁家傑稱，「特別黨員大會」已通過特別決議案，確定進行自願清盤程序。

香港《大公報》稱，公民黨去年底換屆時，因為無人參選執委而成立「臨時執委會」處理清盤程序。梁家傑日前聲稱，一旦清盤議案獲通過，公民黨便「壽終正寢」。香港工聯會立法會議員黃國則表示，公民黨的結束象徵著「反中亂港」勢力在香港完善選舉制度之後，再無生存和活動空間。

香港《大公報》提及，公民黨於2006年成立，曾經是香港反對派的第二大政黨。自成立後，該黨以其法律「專業」，「煽惑並鼓吹」市民「不擇手段」去爭取各項不符《基本法》規定的所謂「訴求」，衝擊「一國兩制」原則。由2014年推動非法「占中」，2016年旺角暴亂，到2019年「修例風波」期間，該黨都不斷合理化暴力，公然為暴徒撐腰，後期甚至以立法會議員身分到美國，「乞求」美國政府制裁香港。

香港東網稱，公民黨在香港立法會最多曾占6席，更一度成為區議會第二大黨，但及後公民黨多名成員被控涉嫌違反《香港國安法》被拘捕。

全國港澳研究會理事、法學教授傅健慈表示，公民黨現在對外聲稱準備進入清盤程序，但其帳目完全缺乏透明度，而且公民黨之前多次「公然勾結」外國勢力，成為外國代理人。他認為公民黨清盤可能是想掩蓋「收受境外非法資助」等事宜，試圖毀滅有關證據，逃避法律責任，有觸犯《香港國安法》之嫌，他敦促執法部門展開徹底調查，把危害國家安全的分子一網打盡，堅定維護國家安全和香港的繁榮穩定，彰顯法治公義。

香港民建聯立法會議員顏汶羽說，公民黨已經「窮途末路」，沒人接手唯有清盤一條路。至於公民黨是否違反《香港國安法》，顏汶羽認為要以警方的調查為依據，無論公民黨是否清盤，香港警方都必須嚴格執法、依法追究，全力維護國家安全和香港的安寧。