80年代性感女星秦蔚文出家多年，近日適逢佛誕，不少藝人都到寺廟參與活動，資深媒體人汪曼玲也曬出到圓覺禪寺食齋並進行浴佛儀式的照片，其中可見秦蔚文也現身，年過60歲的她，看上去精神相當好，和過往比起來更加慈祥了。

秦蔚文2014年剃度出家，外傳她因感情不順而看破紅塵，自此她就沒有再公開露面，只有在一些佛教聚會中能看見她的身影，近日，傅明憲（Gigi）、前港姐周美鳳、資深媒體人汪曼玲等，到寺廟參與活動，而秦蔚文也現身，不施脂粉的她氣質淡雅，年過60歲仍保養得宜，且和過往性感形象相比，變得更為祥和了。

秦蔚文（右二）現看上去變得更為祥和。（圖／取自汪曼玲微博）

80年代出道的秦蔚文，憑藉著出眾外型和高挑身材，一入行就演女主角，在電影《愛人女神》中，飾演譚詠麟的夢中女神，兩人有不少對手戲，但因為劇情條理不清，上映後口碑不佳，她也演過幾部三級片，因此被外界稱為豔星。

秦蔚文之前也跟葉童合照。（圖／取自汪曼玲微博）

而身材高挑的她，一度踏進模特兒界，雙棲發展，不過演藝事業發展平平，之後她投資百萬開腳底按摩店，也曾轉行做保險從業員，2014正式剃髮出家，外傳她因為感情失敗才遁入空門。