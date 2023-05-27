富邦悍將傳奇洋投27日恢復球員身分投1打席，退場後依照今年聯盟規定，裁判會檢查投手的手及手套，羅力坦言，沒料到會被檢查手套，一開始以為裁判是要向自己說恭喜，後來才意會到是要檢查手套，才伸出雙手。

羅力今天面對前隊友、現效力味全龍的高孝儀共投5球，最快球速136公里，也有使出招牌指叉球，最後讓他敲出右外野飛球出局。之後投手教練羅曼上場換投，由肯特接替投球任務，羅力在球擊掌聲及歡呼聲中退場，裁判也依規定上前檢查他的手及手套。

羅力表示，退休後回到美國還是會關心中職比賽，尤其是富邦的比賽，但因為時差沒有辦法看完全場，知道中信兄弟由彭政閔當總教練，也知道今年中職有檢查投手外部物質的規定。

「我知道會要檢查，但沒預期到會發生這件事。」羅力說，自己走下場時看到裁判走過來，原本以為是要跟自己說恭喜，後來才意會到不是，所以就伸出雙手給裁判檢查，「但後來他還是有跟我說恭喜，我就說謝謝。」