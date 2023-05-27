民進黨2024年立委選戰推出「民主大聯盟」概念，以跨領域、跨黨派、跨世代原則，徵召黨外人才參戰艱困選區，知名藝人「雞排妹」鄭家純也自爆曾被黨中央徵詢，據傳將參選中正萬華，引發在地議員不滿，而鄭家純過往言論和黑歷史也因此被受討論。「TPOC台灣議題研究中心」也分析鄭家純與中正萬華市議員吳沛憶、劉耀仁，以及無黨籍立委參選人于美人等4人的網路聲量，鄭家純以10萬多則拿下第一，遠超過第二名的于美人。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析鄭家純、吳沛憶、劉耀仁和于美人，自去年九合一大選後至今年 5 月 24 日的網路聲量。據數據分析，鄭家純累積獲得 10 萬多則聲量，穩居第一；選前曾為前北市副市長黃姍姍助選站台的于美人，在上月宣布以無黨籍參選中正萬華立委引發熱議，也曾擔任多檔節目的主持人，以 3.4 萬則聲量拿下第二名。

而在地議員中，剛成功連任議員的吳沛憶，獲 1.1 萬則網路聲量、資深議員劉耀仁則僅有 3600 則。

經查，在臉書粉專追蹤者方面，分類為「公眾人物」的于美人作為資深媒體人，有 90 萬位追蹤者、鄭家純則有 84 萬，，而分類是「政治人物」的吳沛憶有 3.7 萬追蹤，劉耀仁僅約8千。

TPOC也進一步分析去年底至今，4 人的粉絲互動數，吳沛憶、劉耀仁平均每篇貼文互動數不到 1000 則，鄭家純約 4000 多則，且鄭家純發文數高達 265 則，吳沛憶 97 則，劉耀仁 28 則，也是相差甚遠。而于美人的平均互動數雖遠超其他 3 人，已突破 1 萬則，表現最好，但發文數只有 50 則，總共創造的粉絲互動數與鄭家純相比，仍有 5 成多的差距。

鄭家純雖然網路聲量高，但因在網路上發言嗆辣也引發不少爭端，包括先前與「宿敵」網紅陳沂爭吵時，因違反個資法遭判刑 4 個月、還跟醫美診所有過合約糾紛，因侵害商譽判賠 90 萬元，以及過去曾說過自己炒房投資，和鄭家純的成人用品網路商店「純色」都曾引發許多討論和爭議。

台北市議員徐巧芯近日也在政論節目上分析，鄭家純的聲量是來自於喜歡看她寫真集、聽她聊性事的人，聲量也幾乎是在演藝圈，與政治、公眾事務並不相關。