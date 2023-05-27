民進黨立委立委蔡易餘今突然在臉書發文怒吼，「這輩子最討厭民進黨的一天」、「那我退黨可以嗎？」，引發支持者擔憂，甚至被解讀與選罷法修正案有關，蔡易餘事後除強調PO文與選罷法是兩回事，外界是不當解讀、錯誤聯想，也說26日修法當天是很重要且美好的一天，並舉動畫片為例，表示他是向美好的一天獻上祝福。

蔡易餘今晨在臉書突然發文，「我跟很多人說，我就是打仔個性的人，你跟我說什麼事，我就會受不了現實幫忙多說很多話，叫我吐槽我也肯！所以我這種性格成不了大事，我也不會安於現狀，別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以。」隨後又留言，「那我退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」，讓支持者大為震驚。

PO文引發各界關注，蔡易餘今表示，26日是非常重要的一天，立法院通過幾部非常重要的法案，包括礦業法、選罷法納入排黑條款，尤其是只要涉及10年以上刑期，一審判決還沒定讞就終身不得選舉，讓人民參政權有所衡平，這也讓他充分感受立法權相當大，當然也有警惕，立法權有需要被節制。

對臉書引發外界猜測與選罷法修法有關，蔡易餘除澄清發文一事與選罷法無關，也說昨是很重要且美好的一天，並舉動畫片為例，表示他是向美好的一天獻上祝福，呼籲大家不要錯誤聯想，他是很高興擔任立委時通過這樣的法案。