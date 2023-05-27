警方執行附帶搜索時又於車上發現第三級毒品愷他命吸管1支，並於其女性友人身上發現二級毒品安非他命1包。（圖／警方提供）

蘆洲分局三民所員警於24日00時許，於蘆洲區三民、民族路口見一自小客車駕駛行車時有抽菸情形，將其攔停盤查，經查發現該駕駛駕照已被註銷，另盤查車內另外三人時，查獲其中一人為新北地檢、地院發布之通緝犯並查扣二級毒品安非他命一包，全案依毒品危害防制條例、通緝案移送新北地檢偵辦。

警方表示，警方發現該駕駛執照註銷立即依警職法第八條要求其下車受檢並開立罰單，隨後盤查車上三人身分時，三人皆支吾其詞並表示不認識對方，經警方查證後發現其中一男子謊報身分資料，欲將其帶返勤務處所查證身分時才坦承身分為通緝犯，警方執行附帶搜索時又於車上發現第三級毒品愷他命吸管1支，並於其女性友人身上發現二級毒品安非他命1包。

蘆洲分局三民所所長王明堂呼籲，吸毒害人害己，切勿因一時好奇嘗試毒品，以免悔恨終身，造成不可挽回的遺憾。

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