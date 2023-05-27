女星關穎以演員身分出道，還曾以《向左走向右走》入圍金馬獎最佳女配角，但一直以來她的家庭背景最受關注，她是日盛金控的千金小姐，亮眼外型和優雅氣質，讓她被譽為「最美名媛」；關穎2013年嫁給香港CEO朱志威後息影，偶爾現身時尚活動，近日她驚喜同框貝克漢（David Beckham），47歲凍齡狀態再度美暈眾人，引起討論。

關穎最近到澳門出席活動，今（27日）驚喜曬出與貝克漢的合照，還有兩人聊天互動的影片，她面對享譽國際的前世界球星都顯得從容大氣，不愧是日盛千金；而47歲的關穎在大她1歲的貝克漢身邊，完全不像是名3寶媽，凍齡美貌不輸28年前剛出道時期，成為全場鎂光燈焦點。

而關穎也標記貝克漢，興奮地表示，「感謝貝克漢的招待，非常榮幸能預見你」，文中也透露是參加一個度假村的典禮；據悉，該渡假村不僅找貝克漢拍攝宣傳影片，還在盛典上邀請郎朗、鄧紫棋等人表演。

其實關穎雖然有日盛千金頭銜，但她當初出道後都很低調，不太提及身家背景，更專注在工作方面表現，從一開始拍廣告和MV被注意到，之後也演出不少影視作品；事後關穎曾透漏當年出道是以歌手身分簽約，沒想到出道8年後才有機會發首張專輯，圓了她的歌手夢。