旗鹽主山驚傳山難，男子滑落20米邊坡，警消立即出動救援。(屏縣消防局提供)

旗鹽主山驚傳山難，男子滑落20米邊坡，警消立即出動救援。(屏縣消防局提供)

受到對流雲系影響，屏東27日下起間歇雨勢，屏東縣消防局下午1時57分接獲民眾報案指出，瑪家鄉旗鹽主山過石板屋約0.4K處，一名男子摔落邊坡約20米深，警消立即出動救援，但接觸人員時已無生命跡象，救難人員正將人運送下山。

屏縣消防局表示，獲報後立即派遣瑪家、三地門、長治、屏東各分隊及第一大隊，共計出動6車、17人，由第一大隊長陳弈指揮，下午6時現場指揮官回報傷者已無生命跡象，正由救災人員持續往山下搬運中，傷者身分仍待確認，詳細事故原因也待釐清。