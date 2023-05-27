高雄市交通局擴大招募交通安全大使，盼藉由各年齡、族群、行業齊力宣導下，普及社會大眾交通安全觀念。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

為改善交通環境，高雄市交通局去年底推動交通安全大使計畫，招募來自各鄰里長、職業工會成員、公職退休人員、運輸業者、國小學生等360名民眾擔任交安大使，盼藉由各年齡、族群、行業，一同普及交通安全知識、觀念，今宣布擴大招募至500名，建立「高雄交通新文化」。

交通局表示，交通安全除了在工程、執法、教育、宣導等小組執行改善工作外，為將道安觀念持續扎根、普及至民眾日常生活中，自去年底推動交安大使招募計畫，以百工百業角度出發，招募各領域之交安大使，透過交安大使網絡人脈，將宣導活動融入日常生活。

交通局指出，交安大使宣導不受形式、場地、時間限制，此外，交通局提供各種教材，不論是教案簡報或影片圖卡，讓大使們在宣導時能妥善運用，並隨時滾動檢討更新資訊，確保觀念正確性。

交通局說，交安大使計畫去年透過網路招募外，今年度分別透過民政、勞資、產業、教育等多元管道進行招募，迄今已有360位熱血人士加入行列，所宣講的民眾約3000人，今年度目標再擴大至500人，用同理的心、親近的語言，共同將交安觀念傳遞給更多的民眾。

交通局呼籲，提升道路交通安全需要靠大眾參與和支持，從自身遵守交通規則開始，進而分享正確交通知識及觀念，影響到身邊的親朋好友；邀請所有市民一同參與並加入宣導行列，共同守護交通安全，建立「高雄交通新文化」。