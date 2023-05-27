新北市新莊今(27)日早上9時36分發生一起車禍，71歲李姓老翁打算返回母校找舊識敘舊，他駕車準備從中正路左轉駛入該校時，疑似未禮讓對向的直行來車，接連導致2輛機車騎士追撞摔車，雙雙送往醫院治療；事後警方發現李翁早已被註銷駕照，將對他依法處以最高2.4萬元罰鍰。

據了解，李翁今日突然想返回這間位在新莊的某大學找舊識敘舊，遂駕車沿中正路往三重方向行駛，正當他準備左轉駛入該校校門時，疑似未禮讓對向直行車輛，先差點撞上一輛直行機車騎士，但緊接著騎著機車經過該處的20歲邱姓男子就沒這麼好運了，他閃避不及直接撞上邱男座車，當場摔車倒地。

這時從後方騎車駛來的42歲吳姓女子也來不及反應，追撞邱男機車後也摔車倒地，雙雙受到輕傷，警消獲報趕抵現場後，趕緊將兩人送往輔大醫院治療，新莊警方也在現場調查、採證及測繪紀錄，釐清車禍原因。

新莊警方表示，後續將依《道路交通管理處罰條例》轉彎車不讓直行車先行，對李翁開出最高1800元罰鍰的罰單，另外還發現李翁駕照早已被註銷，再處以最高2.4萬元的罰鍰。