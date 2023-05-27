由百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」，今（27）日突發文稱「南部水質異常」，要暫停販售部分飲料，消息一出，讓PTT鄉民炸鍋，而供水單位台水七區管理處也火速派員到該分店檢驗水質，結果發現「符合標準」。

「再睡5分鐘」今日在臉書粉專發文公告，因近期南部水質狀況異常，影響製作的飲品風味，團隊評估部分飲品不符合品牌標準。雖在風味上僅有些微差異，但為了讓每一位蒞臨門市的消費者都能有最療癒的飲用體驗，「高雄義享門市」將暫停販售部分品項。

事後，「南部水質異常」6字引發網友熱烈討論，「嘴南部水質？」、「這肯定被出征，公關危機」，業者也火速刪除原公告，下午2時許再發文，為用詞不當造成誤會致歉。根據《ETtoday新聞雲》報導，負責供水的台水七區管理處派員檢驗後，發現水質符合標準，同時也詢問業者：「水質哪方面有問題」，不過業者並沒有特別回應。

台水七區管理處副處長徐志宏指出，台水的供水管理範圍屬於管線中的水質，用戶的設備屬自行管理，對於業者的發文也有點驚訝。而該分店所在的購物中心義享時尚廣場也說，水質認知差異，還是交由品牌說明比較恰當。