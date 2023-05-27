去年新冠疫情持續高峰期，新北市教師會／新北市教育人員產業工會捲袖熱心捐血，今（27）日延續熱情，由新北市中小學家長協會、新北市中小學家長會長協會、玉山菊元協會等合作舉辦「527熱血教師捐血助人」活動，獲得300多位教師支持。

去年5月新冠肺炎疫情持續高峰時，捐血中心剩餘2.8天備用量，新北市教師會／新北市教育人員產業工會踴躍挽袖捐血外，帶來及時雨。今年接續去年熱情，再度擴大辦理，今日許多老師們除了踴躍挽袖捐血外，更擔任志工服務，現場還有蕙籽蘭芯工作坊12位視障朋友們主動提供肩頸舒壓按摩服務，更捐贈一系列精細的手作工藝品做為捐血贈品。

捐血活動從上午9點30分到中午12點30分，累積捐血逾150袋。除了預先報名的熱血教師分上下午時段陸續排隊等候外，現場也有民眾加入捐血行列。

新北市教師會理事長林松宏表示，教師們能夠在教學外積極參與公益，喚起民眾對捐血的關注和重視，也帶動社會對教師有更多正向的肯定及認同。