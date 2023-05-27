2023台南親子嘉年華今天在永華市政中心西側廣場登場，包括屁屁偵探等超人氣卡通明星輪番登台動感唱跳，吸引許多家長帶著孩子到場同樂，市長黃偉哲也到場陪大小朋友同樂。

黃偉哲今天出席親子嘉年華活動，除了上台帶動唱也發送氣球小禮物，開心跟孩子們互動。他說，南市致力推動友善親子遊憩空間及各種親子活動，希望今天的活動能讓家長、小朋友度過一個愉快假期。

2023台南親子嘉年華活動今天登場，一整天吸引3萬人次參與。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

教育局表示，親子嘉年華活動結合娛樂及教育意義，除了舞台表演活動，還有15項以上的闖關活動，現場也設置23個特色攤位提供民眾走逛，還備有豐富獎品的有獎徵答及摸彩活動，一整天活動估計約吸引3萬人次參與。

黃偉哲表示，前2年舉辦親子嘉年華活動，皆受到民眾熱烈回響及好評，因此今年持續辦理，今天活動除了有深受小朋友喜歡的超人氣卡通明星，還有闖關遊戲，市府各局處也用心設立多元特色攤位，提供民眾走逛，讓小朋友們欣賞表演外，也能動動腦、活動筋骨。