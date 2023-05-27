兩年前航運行情大好，吸引不少股民搶進。近日一名散戶分享，他在航運股火熱時小有獲利，當時因此信心大漲開始當沖，殊不知兩年後不僅賠光身家，還欠了一屁股債，總共賠了大約900萬，讓他十分後悔。

這名網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文，他在2021年航運股飆漲時期加入股市，靠著波段單在短時間內賺進大約30多萬，這也讓他因此有了信心，決定加入「當沖股神」的行列。

然而，第一年做了場噩夢讓他印象十分深刻，賠光了身家令他瞬間夢醒，但之後也安慰自己，許多人常說夢境與現實相反，便不放心上安穩入睡。豈料，兩年後同月份賠光所有錢，還欠了一屁股債。

「不含已銷戶的帳戶加總起來大約900萬」如今的他悔不當初，開始檢討當初若做波段也不至於如此，「現在正式畢業了，謝謝市場。」

貼文掀起討論，許多人安慰原PO，「有900萬都不知道可以環遊世界幾次了，幹麻還玩當沖賭博」、「900萬你買0056，每年有45萬股利了」、「要獲利只能高手，一般人只能小玩玩」、「我也是做夢夢到拔掉金蛇的頭，結果大行情時賠了好幾萬」、「波段只要你選股選對，遲早會還公道的」。