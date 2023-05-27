中市75歲賴姓老翁日前到銀行要匯款17萬元給小舅子「阿偉」救急，行員察覺有異通報第一分局繼中派出所員警到場阻詐，警方請老翁回撥電話給「阿偉」查證確認，豈料，「阿偉」竟囂張嗆警：「哪個派出所的？」，隨即掛斷通話、並封鎖，經查證確實是詐騙集團騙局，所幸，警方及時保下老翁的辛苦錢。

中市第一分局繼中派出所5月18日中午接獲轄區銀行通報疑有民眾遭詐騙，員警趕赴現場了解，75歲賴姓老翁急著要匯款17萬元給小舅子「阿偉」救急。

老翁說，他前陣子接到自稱是小舅子「阿偉」的來電，要求加入新的手機門號及LINE帳號；「阿偉」18日又來電指稱，他在新竹因沒帶提款卡，拜託幫忙匯款17萬元到指定戶頭，方便讓他提領出來付貨款。

警方詢問行員得知該帳戶的金流疑有異常，勸說老翁對方疑是詐騙集團，但老翁不聽勸阻，堅持來電者的聲音就是他小舅子「阿偉」。

員警請老翁回撥電話給「阿偉」確認實情，但是員警接過電話查證時，「阿偉」竟變得很不耐煩，並直嗆「你們哪個派出所的？」，急忙掛斷通話、並封鎖LINE。

警方請老翁打電話給家屬確認「阿偉」行蹤，才知「阿偉」並不在新竹，也沒有要求匯款17萬元，老翁才恍然大悟，差點掉入詐騙集團的騙局，向警方頻頻道謝。