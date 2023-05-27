已入籍台灣的法國神父劉一峰，為花蓮偏遠玉里鎮奉獻半世紀，藉著做資源回收來照顧憨兒、街友及老人弱勢族群。他成立的二手物流館3年前發生大火，不但辛苦重建，還在今天啟用2館，現場展出畫家林大洋捐出的41幅畫作，行政院長陳建仁偕妻子到場觀展，直呼「他是台灣人的福氣」、「台灣有劉一峰神父真好」。

劉一峰神父為照顧弱勢者成立的二手倉庫，3年前發生無名大火，消息披露後獲社會各界關注，劉神父估計重建約需花費50萬元，但全國善款湧入，一度讓劉神父感動說「夠用了」，要大家暫時不用捐款。因此也善用了重建經費後的愛心善款，增蓋了2館倉庫。

劉一峰說，這次2館以畫展形式開放，展出藝術家林大洋捐贈的41幅畫，畫中主題有原民朋友、礦工等，就像安德啟智中心照顧的學員，雖然人生不太順遂，但很有毅力，林大洋希望藉由創作能喚起更多人對勞動者權益的關注。

劉一峰神父（左）舉行慈善畫展，象徵在台灣拼圖上都有著劉神父奉獻的足跡，行政院長陳建仁（右）偕同妻子到場觀展，感念劉一峰的無私的愛。（王志偉攝）

行政院長陳建仁在副總統任內三度探視劉一峰神父，2016年受邀參與玉里鎮收容弱勢「安德怡峰園」動土，2年後落成啟用典禮到場關心，之後二手倉庫大火後重啟以及劉神父生日，陳建仁伉儷也低調現身前來祝賀。

陳建仁今下午出席開幕致詞指出，劉一峰神父1966年從法國到台灣傳教，長期照顧花東弱勢族群，資源回收所得一部分捐給慈善機構，一方面作為弱勢者自力更生的酬勞，幫助更生人找回自己尊嚴，無私奉獻已成台灣傳奇，更獲得總統文化獎人道獎、醫療奉獻獎等殊榮，「有劉神父在，社會就讓我們可以看得到那黑暗的地方的光芒」，「有劉神父真好」、「他是台灣人的福氣」。

玉里天主堂二手物流倉庫2館，舉行慈善畫展，透過畫家林大洋所捐贈畫作，看見這些底層做工人奮鬥不屈的生命韌性;也看見劉神父半世紀為弱勢朋友的照顧拼圖。（王志偉攝）

陳建仁說，政府從2016年展開身心障礙者照顧支援計畫，到去年共設913個社區照顧據點，也推出身心障礙福利機構的服務躍升計畫，調高工作人員薪資，政府與地方一起努力，一定會做得更好。

82歲的劉一峰提到自己還有個小小心願，去年起默默興建「日出家園」希望提供在二手物流館工作的街友、弱勢者及志工們舒適的宿舍，目前建物結構接近完工，仍有約1000多萬元缺口。

劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會執行長陳琨鎮指出，日出家園為6層樓建物，預計可收容20人，也設有志工宿舍，讓受助者下班後可聚集在一起，不會無處可去，工程經費約2800萬元，若經費到位，目標今年底完工。