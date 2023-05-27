攸關P.League＋冠軍賽門票的關鍵戰役，27日在洲際迷你蛋開打，新北國王雖被地主台新夢想家從21分領先一度追平，幸好曼尼高末節及時接管戰局，國王最後以108比100力退夢想家，季後賽首輪3勝1敗戰績宣告隊史首度闖進冠軍賽，將跟台北富邦勇士在6月3日開始爭冠。

國王開賽就打出8比0的下馬威，隨後更靠楊敬敏、林書緯兩人凶猛火力，很快取得18分大幅領先，打完首節，國王30比16領先，楊敬敏首節就摘13分，林書緯也拿10分；夢想家雖在次節開始就連進兩顆三分球，縮小差距到8分，但國王很快又拉開。

打到上半場讀秒階段，國王一度領先到21分，打完上半場，國王仍以60比43領先，楊敬敏半場18分、林書緯17分；但到第三節，國王開始失誤頻傳，牧倫斯也因不爽尺度被換下場，夢想家趁機打出誇張22比2猛攻，把比數追成67比67平手。

打完前3節，夢想家71比72落後，卡拉曼第三節包辦16分；來到決勝第四節，李愷諺與楊敬敏攜手連進3顆三分球，幫助國王打出9比0重新拉開，可是打到最後4分30秒，吉爾貝克強攻得手，更製造戴維斯犯滿離場，夢想家縮小差距到3分。

可是曼尼高接下來接管比賽，不僅投進三分外線，也切入上籃取分，幫助國王重新穩住領先局面，林書緯更在最後1分24秒抄截後快攻上籃，國王104比96領先，接下來局面已經完全被國王控制，夢想家滿場觀眾也只能接受淘汰出局事實。