韓國男神金宣虎因演出韓劇《海岸村恰恰恰》人氣水漲船高，27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，吸引3000人爆滿支持，還有不少海外粉絲特別飛來台力挺，初次造訪寶島，除了歌喉外，更透過多個遊戲與粉絲互動，現場氣氛融洽。

金宣虎今身穿黑色西裝帥氣獻唱抒情歌〈每一天，每一瞬間〉為活動揭開序幕，或許是因為太緊張，他一出場就邊唱邊撫胸，還忍不住發出「哇」的聲音，因為粉絲也打開手機手電筒為他應援，看到台下一片燈海，讓他緊張到發抖，直呼「我現在很緊張，第1次看到大家這樣歡迎，讓我有點壓力，我下次會表現得更好的」，接著用苦練的中文與台灣粉絲問好，邊回想邊說：「大家好，很想你們，我很開心，大家準備好了嗎？」呆萌的模樣讓全場笑翻。

台灣粉絲熱情地回應，金宣虎似乎又更緊張了，「我現在很緊張是因為，這裡的場地不太一樣，好像是我第一次站在舞台上直接面對面看到大家的臉孔，糟糕了呢，感覺像是第一場見面會的感覺，大家熱烈的反應，雖然我現在心情很好，但也很緊張」，緊張之餘，耳機也出了問題，讓他慌張地2次退場，調整後才重返舞台。

來到與幸運粉絲重現經典場面的環節，金宣虎不僅一起跳了《海》劇中的牙醫歌，在《Start-Up：我的新創時代》裡帥氣幫女主角扭開水瓶蓋的畫面，竟抽到了一位9歲小女孩，讓他忍不住直呼「今天好像一直發生讓我很意外的事情」，更一臉爸爸笑對著小女孩說「媽媽指使你來的齁，下次跟媽媽一起上來唷」，小女孩下台後又再度笑喊「她臉上一直是什麼都不知道的表情，太可愛了」。