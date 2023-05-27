南投縣議員陳淑惠日前發現，有1里內有2所國小鄰近，分別僅有9人與12人，撥給2校的經費合計卻有近4000萬，要求縣府應檢討是否重啟小校整併機制，才能給學生足夠資源；南投縣長許淑華說，縣府會統計全縣鄰近小校，若距離相近並獲家長同意，可討論是否併校。

南投縣為保障偏鄉學童在地學習權益，國小自2018年起不再進行廢校、併校，但學校多卻導致經費資源被分散，不少學校老舊校舍無法翻修、設備缺乏維護、更新等情形。據縣府教育處統計，南投縣國小有130多所，其中全校學生數50人以下有66校（含4分校），而110學年度國小1年級新生有3481人，相較107學年度的 3605人少了124位，逐年降低。

陳淑惠表示，南投縣6年前為了併校議題，縣府與家長開啟拉鋸戰，同時還需針對學生安置提出相關配套措施，最終採取每位學童補助5000元交通費用，才完成併校問題。然而，她聽聞，有1里內有2所國小，教育處撥給2校經費合計將近4000萬元，但2校學生分別僅9人和12人，「6年前與6年後學生是降低，絕對沒有提升的」，相信未來也是，縣府應重新檢討，是否還要花費高額經費，卻無法提供完善的教育環境。

對此，許淑華表示，由於傳統多是「阿嬤帶孫、阿公載孫」，過去學校進行整併，配套措施會針對接駁服務或補助交通費等交通面向，部分學校則轉型成特色學校，但不可能每個學校都這樣，加上現在年輕家長也會擔心孩子在小校無法獲得充足教學資源，所以認同每過一段時間就檢討一次。

許淑華說，將會全面了解各校狀況，在確認能以交通補助等方案協助併校學童安全上放學及學校校長、老師都獲得妥適安置的前提下，縣府會基於學生受教權優先保障的考量，努力周延的一步步來執行，避免求快心切反而衍生不必要的困擾與新問題；教育處則表示，下半年會開始針對學校人數較少的學校進行盤點，整合社區意見，討論出較完善的相關配套措施。