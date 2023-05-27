嘉義文財殿為慶祝文財尊神千秋暨入火安座34周年，今、明兩天在嘉義文財殿前廣場舉辦第9屆財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽，各項目共有51組參賽隊伍報名，由於廟方因疫情已停辦3年的比賽，今年復辦，嘉義市長黃敏惠特別感謝文財殿不僅致力社會關懷、救助，也堅持藝文扎根，透過傳統技藝比賽讓嘉義囝仔互相交流、切磋，得以學習、進步。

財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽因疫情停辦3年，今年復辦，共51隊報名。（呂妍庭攝）

第9屆財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽今登場，國小鼓樂、國樂、西樂、傳統技藝、舞蹈及國中國樂、管樂等共51組隊伍參賽，比賽項目包括傳統鼓樂合奏、國樂合奏、絲竹樂合奏、管樂合奏、西式打擊樂、直笛合奏、弦樂合奏、舞龍舞獅以及團體舞蹈等，融合中、西方文化元素，同時兼具傳統與創新的意涵。

黃敏惠感謝文財殿主任委員羅元慶、幹事暨全體委員與志工團隊，大家的用心努力，讓財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽停辦3年後，今年再度復辦，看到選手們各個自信模樣真的好感動，更要謝謝文財殿多年來投入社會公益，不僅在社會救助、照顧上投入，也讓市府有更大的能量，公部門的能量有限，但民間的力量無窮。

財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽因疫情停辦3年，今年復辦。（呂妍庭攝）

黃敏惠進一步表示，文財殿主辦此次競賽，共有51組隊伍參賽，除讓嘉義縣、市各校展現藝文成果外，更提供良性競爭的舞台讓各校相互切磋，增強孩子自信。

羅元慶也說，文財殿是嘉義地區香火鼎盛的信仰重鎮，希望透過結合音樂、技藝與傳統宗教，鼓勵國中小學生發展多元才藝，更透過宗教力量提倡藝文風氣，用藝術美化心靈，尢其孩子對音符以及傳統技藝的創意詮釋，也替廟宇注入活潑元素，共同打造台灣文化面貌的無限可能。