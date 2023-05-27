配合新加坡邁入將COVID-19視為地方流行病的新常態，新加坡航空及酷航自6月1日起，不再強制機長、機組人員執勤時戴口罩。不過，這項作法引發部分員工擔憂會增加染疫風險。

綜合「海峽時報」（The Straits Times）、聯合早報等星媒報導，6月1日起，新航及酷航將不再強制機長、機組人員執勤時戴口罩，但有空服人員擔心摘下口罩變成強制規定。

報導指出，一些員工對此項調整感到擔憂，因為他們家中有比較容易生病的長者同住；也有酷航空服人員表示，酷航很多航班目的地仍是感染風險較高的地方，常有旅客抱病搭機，或是搭機旅客咳嗽的情況。

另一名新航空服員則說，雖然自己不擔心，但確實有些同事對這項調整感到不安，希望可以自行選擇是否戴口罩。

新航集團回覆媒體詢問時表示，配合新加坡政府邁入把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）視為地方流行病的新常態，自6月1日起，將解除機組人員強制戴口罩的規定。集團旗下的新加坡航空、酷航機師及機組人員在執勤時不再強制戴口罩；目的地仍要求戴口罩的航線除外。

發言人指出，「若航班目的地沒有強制戴口罩，而機組人員執勤時希望戴口罩，他們仍可持續履行職責」。

發言人也說，「我們的機組人員將持續遵守機上嚴格的衛生及安全措施，以確保乘客及員工福祉」。

新加坡去年8月鬆綁室內口罩令，民眾搭機時不需戴口罩，除非班機飛往強制戴口罩的目的地，或從這些地方飛往新加坡。不過，新航及酷航至今仍維持空服員執勤需戴口罩的規定。

今年2月，新加坡正式邁入將COVID-19視為地方流行病的新常態，進一步解除實施近3年的口罩令，民眾搭乘地鐵及公車等大眾運輸工具不再強制戴口罩。

新加坡解除大部分防疫措施以來，也曾出現新一波疫情。衛生部網站數據顯示，新加坡近來每週新增確診案例都在2萬以上。