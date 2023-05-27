百萬YouTuber滴妹創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」，發文稱「南部水質狀況有異」，慘遭網友出征，質疑「你家設備太爛吧，過濾後能異常到哪去」、「沒用RO是不是？」，業者稍早回應，店內的濾水器有5道濾心，藉此確保用水安全。

「再睡5分鐘」今日在臉書粉專發文公告，近期南部水質狀況異常，影響製作的飲品風味，團隊評估部分飲品不符合品牌標準，高雄義享門市決定將暫停販售部分品項。公告一出，慘遭眾多網友出征，「再睡5分鐘」也緊急刪文，為用詞不當造成誤會道歉。

PTT鄉民在八卦板發文，「所以最近南部水質到底是怎樣？有沒有八卦」，底下留言一陣狂批，「你家設備太爛吧，過濾後能異常到哪去」、「沒用RO是不是」、「這公關處理很不聰明，這下要槓上市府」、「在臭高雄的水，要被出征了」。

「再睡5分鐘」回應，高雄義享門市使用的熱水器供應器濾水器設備，採用多道濾心，包括：pp棉濾心、壓縮活性碳濾心、無鈉離子樹脂濾心、折疊式複合活性碳濾心、高效抗污Ro膜濾心，以確保門市的用水安全。不過稍早該則回應已經被刪除。

根據高雄市政府環保局資料顯示，高雄地區多屬石灰及泥岩地質，水中鈣及鎂等硬度成分離子較多，煮沸後容易有水垢產生，屬於加熱後生成碳酸鹽固體的自然現象。有網友指出，濾心可能因此消耗速度較快，是正常的現象。